СОВЕТУЕТ ВОЛОДИНА ⟩ Что нужно сделать всем знакам Зодиака на неделе с 5 по 11 июня, иначе беда

В этот тревожный период вероятны измены, заблуждения, эмоциональные качели, пишет teleprogramma.pro.
Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, оставив подсказку всем знака Зодиака. Для того, чтобы этот период прошел как можно спокойней, нужно прислушаться к себе и не провоцировать конфликтные ситуации на ровном месте, раздувая ссору с близкими и деловыми партнерами.
Отношения на неделе до 11 июня будут наполнены драматургией. Один из партнеров будет всеми силами пытаться целиком овладеть другим. В ход могут идти манипуляция деньгами, детьми - их благополучием, давление на жалость, доводы в пользу приличий, совместный бизнес и недвижимое имущество.
«Сейчас лучшее время, чтобы говорить начистоту, в первую очередь с самим собой, а затем с партнером, как бы страшно и сомнительно не было. Время, чтобы учиться принятию и прощению. Тренировать душевную мышцу, которая призвана понимать и отпускать.
Время знакомиться с собственными демонами, не стремясь отсечь им головы, но подойти и в лицо заглянуть. И понять, что и они есть часть опыта, который необходимо прожить.
Первая половина недели позволяет стать мудрее с минимальным количеством битых тарелок», - добавила астролог.