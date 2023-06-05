СОВЕТУЕТ ВОЛОДИНА ⟩ Что нужно сделать всем знакам Зодиака на неделе с 5 по 11 июня, иначе беда

«Сейчас лучшее время, чтобы говорить начистоту, в первую очередь с самим собой, а затем с партнером, как бы страшно и сомнительно не было. Время, чтобы учиться принятию и прощению. Тренировать душевную мышцу, которая призвана понимать и отпускать.

Время знакомиться с собственными демонами, не стремясь отсечь им головы, но подойти и в лицо заглянуть. И понять, что и они есть часть опыта, который необходимо прожить.

Первая половина недели позволяет стать мудрее с минимальным количеством битых тарелок», - добавила астролог.