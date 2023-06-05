Меган Фокс без макияжа в бикини крупным планом показала плоский живот и огромный бюст

Американская актриса Меган Фокс взбудоражила воображение поклонников своими горячими селфи.

На странице в Instagram знаменитость разместила несколько снимков, сделанных во время отдыха где-нибудь на пляже. На одном кадре Фокс изображена в бикини и крупным планом демонстрирует плоский живот и пышный бюст. На другом снимке Меган позирует без грамма косметики, хвастаясь своей естественной красотой.

Был ли на отдыхе с Меган ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly, она не стала уточнять. Как известно, последние несколько месяцев были непростыми для пары. В феврале в СМИ ходили слухи, что Фокс бросила жениха из-за его измены. Артистка даже удалила общие фото с избранником. Эти слухи не получили доказательства, но то, что во взаимоотношениях влюбленных была напряженная обстановка, факт.

Меган прекратила вспоминать Machine Gun Kelly в соцсетях и постить с ним совместные фото. Однако уже через месяц пара появилась вместе на светском мероприятии, а впоследствии их увидели вместе во время отдыха. Похоже, Меган Фокс и Machine Gun Kelly все же помирились, но осадок остался.