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ГОРЬКО! ⟩ Известные эстонские актеры отмечают четыре года свадьбы

Limon.ee
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Саара и Мярт Пиус
Саара и Мярт Пиус Фото: Joakim Klementi/Postimees

Актеры Саара и Мярт Пиус объявили через Instagram, что у их семьи есть прекрасный повод для праздника.

За несколько месяцев до церемонии стало известно, что Саара Пиус (Кадак) и Мярт Пиус поженятся летом 2019 года, но пара не объявляла дату публично.

После свадебной вечеринки новобрачная опубликовали в Instagram первые свадебные фотографии, которые подписала: "Mr & Mrs Pius".

Барабанщик группы Daniel Levi Джошуа Вийналасс и его жена Анетт присутствовали на свадьбе и публиковали видео и фотографии в своих сториз. Присутствовали также певица Кети Уйбомяги, актриса Кярт Антон и певец Норман Салумяэ.

Группа Legend, в которую входят певцы Марви Валласте, Рольф Роосалу и Лаури Пихлап, выступила на свадьбе. Праздник закончился с рассветом.

Саара и Мярт съехались в 2015 году. Пара обручилась в июле 2016 года. В ноябре того же года они объявили, что ждут первого ребенка. 25 марта 2017 года родилась их дочь Сусанна.

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