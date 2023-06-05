ГОРЬКО! ⟩ Известные эстонские актеры отмечают четыре года свадьбы

За несколько месяцев до церемонии стало известно, что Саара Пиус (Кадак) и Мярт Пиус поженятся летом 2019 года, но пара не объявляла дату публично.

После свадебной вечеринки новобрачная опубликовали в Instagram первые свадебные фотографии, которые подписала: "Mr & Mrs Pius".

Барабанщик группы Daniel Levi Джошуа Вийналасс и его жена Анетт присутствовали на свадьбе и публиковали видео и фотографии в своих сториз. Присутствовали также певица Кети Уйбомяги, актриса Кярт Антон и певец Норман Салумяэ.

Группа Legend, в которую входят певцы Марви Валласте, Рольф Роосалу и Лаури Пихлап, выступила на свадьбе. Праздник закончился с рассветом.