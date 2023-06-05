Астролог Глоба предупредила три знака Зодиака о резких переменах с 5 июня

Новая рабочая неделя принесет знакам Зодиака немало изменений. И пока одни ничего не заметят, другим предстоит серьезная работа по принятию таких перемен. Об этом в своем астрологическом прогнозе предупредила Тамара Глоба.

Астролог предсказывает сразу трем знакам Зодиака резкие перемены с 5 июня 2023 года. Речь идет о Овнах, Тельцах и Близнецах.

Овны

Представителям этого знака Зодиака в начале июня предстоит «пересмотреть» прошлые ошибки и попытаться не наступать на те же грабли в будущем. Звезды предупреждают, что Овны могут сделать нежеланные выводы. Но зато они изменять жизнь к лучшему.

Вероятно, Овны почувствуют желание что-то поменять в своей жизни – и срочно. Касаться это будет личной жизни. Но тут Тамара Глоба говорит: не спешите.

Тельцы

У Тельцов наступает время новых начинаний. Предстоит проявить продуктивность и целеустремленность, и очень стараться, чтобы не упустить возможности. Успех гарантирован только в этом случае.

Пришло время у Тельцов и для того, чтобы наладить отношения с близкими. Сейчас шансы примириться особенно высоки.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов, с 5 июня наступает время для завершения дел и планирования новых. Пора стоить «маршруты» к новым поставленным целям.