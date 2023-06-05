Кейт Хадсон опубликовала столь откровенные снимки у бассейна, что семья отписалась от нее

Актриса Кейт Хадсон открыла купальный сезон шаловливыми снимками у бассейна.

44-летняя звезда надела крошечные трусики, практически полностью оголив пышный зад. Верхней частью купальника звезда решила пренебречь.

Поклонники актрисы оценили горячие кадры множеством лайков и комментариев.

Однако высказать свое мнение пришли не только простые подписчики, но и члены семьи артистки. «Господи, нет, Кейт», – написал ее брат Оливер. Однако сестра мгновенно отреагировала, не оставив парню выбора. «Лето только началось, Оливер… Оно станет диким. Ты должен отписаться», - ответила ему актриса, добавив смеющийся смайлик.

Но тут артистке был нанесен удар с неожиданной стороны.

«Думаю, я тоже мог бы отписаться», - добавил 19-летний сын звезды Райдер Робинсон. Мать-ехидна за словом в карман не полезла. «Кто это?» - ответила Кейт.