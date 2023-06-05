Гороскоп на 5 июня 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен

Овен способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Овну в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите 5 июня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Телец

Телец может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Телец просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Тельцу следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Близнецы

Близнецы будут настроены на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Близнецы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы - Близнецы не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».

Рак

Рак будет настоящим максималистом! Ему захочется определенности во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Рак будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Раку следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

Лев

Льву необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Льва честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Лев поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Дева

Если в последнее время Дева выступала посредником в каком-то споре или конфликте, то ей срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для нее. Более того, примирители, возможно, понадобятся ей самой - настолько резкой и категоричной Дева способна стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Дева может сильно навредить себе, так что для нее же самой лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Весы

Весы способны примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться их близким и родным. Весы будут точно знать, что и как каждому надо делать, и готовы ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у них накопились проблемы. В этот день Весы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Скорпион

Скорпион рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Стрелец

Ситуация потребует от Стрельца решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Стрельца хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Стрельцу сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Козерог

Козерог не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он - сама дипломатичность, на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Козерога лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Козерог будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Водолей

Водолей будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Водолей способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Водолею расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Рыбы

Чтобы день прошел без эксцессов, Рыбам просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа их не склоняют: их обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Рыбам следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор, пишет 1001goroskop.ru.