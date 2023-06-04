Экс-помощница диджея, выступавшего в Таллинне, утверждает, что тот неоднократно удовлетворял себя на ее глазах

Номинированный на премию "Грэмми" диджей Пол Окенфолд, который также выступал в Таллинне, как сообщается, обиделся на свою бывшую молодую помощницу, сообщает New York Post. Ассистентка подала на него в суд.

Согласно документам, поданным в суд Лос-Анджелеса, Окенфолд обнажил свои гениталии перед 23-летней девушкой и начал мастурбировать. Утверждается, что это произошло в первый рабочий день ассистентки!

Она начала работать на New Frequency в октябре 2022 года. Именно это агентство назначило ее помощницей Окенфолда и платило ей 20 долларов в час.

Утверждается, что 59-летний Окенфолд загнал молодую женщину в угол в ее первый рабочий день. Находясь в доме мужчины, Окенфолд начал намеренно удовлетворять себя на глазах помощницы.

Диджей делал это в общей сложности четыре раза. Предполагаемое самоудовлетворение становилось все более интенсивным с каждым сеансом и продолжалось все дольше и дольше.

18 ноября 2022 года Окенфолд якобы лапал себя перед девушкой четыре раза в течение дня. В одном из этих случаев он сидел рядом с ней на переднем сиденье ее автомобиля.

29 ноября девушка сообщила об Окенфолде в агентство, в котором работала, но через два дня ее попросили подписать соглашение о неразглашении, чтобы она могла продолжать работать в агентстве. Когда она вернулась на работу, ей дали новых клиентов, но у нее было гораздо меньше часов.

13 марта 2023 года молодая женщина была уволена, поскольку якобы для нее не хватало работы. Однако в судебных документах она утверждает, что ее уволили из-за Окенфолда.

Она подала иск против Окенфолда и агентства, а также других лиц, требуя возмещения ущерба в размере 25 000 долларов за предполагаемые сексуальные домогательства и нарушение правил работы.

Карьера DJ Окенфолда началась в 1980-х годах. В 1998 и 1999 годах он занял первое место в списке 100 лучших диджеев по версии журнала DJ Magazine. К 2014 году Окенфолд уже не входил в сотню лучших по версии того же журнала.

На его счету три номинации на премию "Грэмми" - в 2005, 2007 и 2010 годах.