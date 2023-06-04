Андрей Разин сообщил, что на него готовят покушение люди, убившие, по его мнению, Юрия Шатунова

Разин утверждает, что убить его хотят те же люди, что расправились с основателем группы Сергеем Кузнецовым и солистом Юрием Шатуновым. По словам продюсера, в данном случае действует целая банда, а расследуют дело спецслужбы Америки, Турции и Израиля.

«Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова. Но так как работают спецслужбы Америки, Израиля и бывшие сотрудники непосредственно Интерпола, которые работали на территории РФ, они вышли практически на след убийцы Юры и Сергея», - отметил Разин. Сейчас эта банда активизировалась.

По словам Андрея, удалось задержать одного из подозреваемых, который якобы заявил, что ему заказали убийство Разина перед его концертом в Турции с целью его сорвать. Продюсер убежден, что злоумышленники пытаются таким образом получить от него огромную сумму - 1 миллион 800 тысяч долларов, которую они вымогали у Юры. «В ближайшее время в Интерпол будут направлены бумаги с фамилиями причастных к убийству Юры Шатунова: кто его возил на дачу, кто менял билеты, кто его чем поил, почему они сожгли его тело», - заявил Разин.