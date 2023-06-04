Рака преследуют ошибки прошлого, Скорпион получает новый опыт: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Овен

На вашей улице наконец-то наступит не просто праздник, а настоящий бразильский карнавал. Посудите сами: на работе воцарится спокойствие, близкие порадуют цветами и подарками, а друзья пригласят на интересное мероприятие. Не ищите подвох, открывайте шампанское и наслаждайтесь!

Телец

Отвлекитесь от планов по покорению мира и наведите порядок в семейных отношениях. Пора честно поговорить с близкими о своих опасениях и оставить в прошлом все обиды. Помните: эти люди вас очень любят. Цените такое отношение и попробуйте договориться. Домочадцы точно пойдут вам навстречу.

Близнецы

Не убирайте далеко успокоительные, вас ждет непростая неделя: предстоит разгребать проблемы на работе и решать неожиданные трудности с документами. Не ставьте перед собой долгосрочные планы и живите «здесь и сейчас», извлекая максимум пользы от простых радостей жизни. Обещаем, скоро эта суматоха утихнет.

Рак

Помните, в прошлом вы делали ошибки, о которых сейчас очень жалеете? На этой неделе придется разгребать последствия своих промахов. Спокойно, справитесь и с этим. Главное - готовьте несколько антикризисных планов и учитывайте самые неожиданные варианты развития событий.

Лев