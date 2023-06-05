Вы будете удивлены: что ест на завтрак королева Камилла

Королевские эксперты рассказывают, что Камилла на завтрак часто предпочитает есть яйца. Это их с Чарльзом одно из любимых блюд. Хотя ранее, королевский шеф-повар рассказывал, что Чарльз вовсе ест на завтрак всего две сливы, пишет tsn.ua.

Королева Камилла не придерживается никаких диет, а выступает за сбалансированное питание и органические продукты. Многое они с королем выращивают в своем собственном саду, пишет express. То есть зелени в королевском рационе точно очень много. Как-то Камилла призналась, что любит есть значительную часть сезонных продуктов. И, что часто использует в приготовлении блюд капусту, брокколи, морковь и кабачки.