В чем замариновать мясо на шашлык: рецепты от которых все пальчики оближут

С наступлением тепла само собой хочется шашлыков, однако многие не знают в чем замариновать мясо на шашлык. Рассказываем, в чем лучше мариновать мясо.

Классический маринад для шашлыка

Этот беспроигрышный вариант займет всего 45 минут. Для него понадобятся:

1 кг мяса;

пол килограмма репчатого лука;

300 мл растительного масла;

соль;

хмели-сунели, молотый перец, кориандр.

Сначала в эмалированную посуду вылить масло и высыпать туда специи. В таком виде маринад оставить на 20 минут. За это время нужно порезать нечищенный лук на большие кольца. При этом одну луковицу нужно мелко накрошить, щедро посолить и бросить в емкость к маслу. Затем добавить мясо в ароматный микс, перемешать и дать настояться минимум 2 часа, но можно и больше.

В чем мариновать шашлык из свинины: гурманам на заметку

Замариновать шашлык из свинины, чтобы был сочным - задача не сложная, главное, знать простые рецепты.

Первый из них: маринад для шашлыка из свинины на кефире. Этот кисломолочный напиток смягчает мясо. Шашлык получится мягким и сочным. По этому рецепту нужны:

1 кг мяса;

400 мл нежирного кефира;

по 1 ст. л. томатной пасты, перца, паприки и горчицы;

3 ст. л. кориандра;

пучок кинзы.

Сначала мелко нарезать кинзу и смешать ее со всеми ингредиентами, а затем положить в маринад кусочки мяса и как минимум 2 часа дать постоять.