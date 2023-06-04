В чем замариновать мясо на шашлык: рецепты от которых все пальчики оближут

Одна из важнейших деталей в шашлыке - это маринад, ведь от него зависит вкусовая гамма и мягкость блюда, пишет unian.net.
С наступлением тепла само собой хочется шашлыков, однако многие не знают в чем замариновать мясо на шашлык. Рассказываем, в чем лучше мариновать мясо.
Классический маринад для шашлыка
Этот беспроигрышный вариант займет всего 45 минут. Для него понадобятся:
- 1 кг мяса;
- пол килограмма репчатого лука;
- 300 мл растительного масла;
- соль;
- хмели-сунели, молотый перец, кориандр.
Сначала в эмалированную посуду вылить масло и высыпать туда специи. В таком виде маринад оставить на 20 минут. За это время нужно порезать нечищенный лук на большие кольца. При этом одну луковицу нужно мелко накрошить, щедро посолить и бросить в емкость к маслу. Затем добавить мясо в ароматный микс, перемешать и дать настояться минимум 2 часа, но можно и больше.
Замариновать шашлык из свинины, чтобы был сочным - задача не сложная, главное, знать простые рецепты.
Первый из них: маринад для шашлыка из свинины на кефире. Этот кисломолочный напиток смягчает мясо. Шашлык получится мягким и сочным. По этому рецепту нужны:
- 1 кг мяса;
- 400 мл нежирного кефира;
- по 1 ст. л. томатной пасты, перца, паприки и горчицы;
- 3 ст. л. кориандра;
- пучок кинзы.
Сначала мелко нарезать кинзу и смешать ее со всеми ингредиентами, а затем положить в маринад кусочки мяса и как минимум 2 часа дать постоять.
Второй рецепт - с газированной минеральной водой, который раскроет настоящий вкус мяса. Нужно взять:
- 1 кг мяса;
- 150 мл минералки;
- 2 луковицы;
- немного мускатного ореха, соли и молотого перца.
В емкость положить перец, орех и порезанный на полукольца лук. Добавить мясо, подсолить и перемешать.
Маринад для шашлыка с уксусом: по старому рецепту
Здесь при приготовлении главное не переборщить с порцией уксуса, иначе шашлык может получиться жестковатым. Для маринада потребуются:
- 3 кг мяса;
- 1 кг лука;
- 60 мл уксуса 9%;
- 30 мл растительного масла;
- ложка соли;
- специи.
В большую кастрюлю выложить куски мяса, сверху посыпать крупно нарезанным луком. Полить их уксусом и маслом, положить специи и перемешать. В закрытой кастрюле шашлык должен мариноваться около 7 часов. А уже перед готовкой не забудьте посолить.
Простой маринад для шашлыка:- быстро и вкусно
Опытные в готовке шашлыков люди, советуют попробовать для маринада томатный сок. Для этого рецепта берут:
- 1 кг мяса;
- 4 стакана несоленого томатного сока;
- 2 болгарских перца;
- пару столовых ложек аджики.
Для маринада нужно измельчить перец и смешать его с соком и аджикой, затем добавить куски мяса. Для пропитки оставить все на пару часов. За это время мясо идеально смягчится, и получится вкусный шашлык.