2020. aastal tegi Zeus endale Instagrami konto ja kogus kiirelt tuntust. Oma Instagrami lehele postitab ta ohtralt pilte ning videoid, kus on üsna tihti näha ka kiireid autosid ja kauneid naisi. Zeusi kõige värskemal videol jääb mulje, et miljonär on värskelt kihlunud!