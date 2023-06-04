ФОТО ⟩ Не так страшен Моргенштерн, как его публика. Что творилось в Риге?

3 июня на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил российский рэпер Моргенштерн, пишет журналист Раиса Смирнова из rus.tvnet.lv. Год назад Минюст РФ включил артиста в список «иноагентов». Теперь, Алишер (именно так его на самом деле зовут) живет в Дубае, где пишет новые песни, снимает клипы и, конечно, веселится.

Алишер Моргенштерн всего за 6 лет прошел путь от YouTube-блогера до «плохиша иноагента», который изначально высмеивал популярных музыкальных исполнителей того времени. В своих первых роликах он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считанные минуты.

Стоит заметить, что это ему великолепно удавалось!

В 2018 году Моргенштерн выпустил дебютный альбом «До того, как стал известен», который произвел эффект взорвавшейся бомбы. Казалось бы, взрыв прошел, сейчас все уляжется, но не тут-то было! Следом пошли еще более успешные релизы, дуэты, клипы. А дальше произошло нечто невообразимое - Моргештерн завоевал призы в таких номинациях как «Артист года», «Человек года», «Музыкант года», «Женщина года», а также попал в топ самых успешных звезд по мнению Forbes.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Потому совсем не удивительно, что такой стремительный взлет простого парня из Уфы покорил молодежную аудиторию.

Тем более, что во всем, что он делает,

он проповедует бунтарство, анархию и невероятную веру в счастливый случай. Который, определенно в биографии Моргенштерна присутствует!

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский