Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знать

Почему нельзя класть гостей на свою кровать? Мало кто знает, но есть ряд примет, которые необходимо принять во внимание, чтобы избежать недоразумений, беспорядков и конфликтов в семье.

Почему нельзя уступать свою кровать гостям

Не стоит впускать в свою постель гостей, даже, если это очень близкие друзья. Для них у вас дома может быть диван или кресло, но не ваша постель. Супружеская кровать, как и спальня - только для двоих. Если вы впустите кого-то на свою кровать, есть риск навлечь конфликты в свою семью, даже может дойти до супружеской измены. Муж и жена - это единственная и неразлучная пара, следовательно и в постели должны оставаться вместе. Спать нужно в своей постели и под одним одеялом. Подушки также должны быть в одинаковых наволочках - это не только придаст комнате уюта, но и еще сблизит отношения и доверие друг к другу.

Что нельзя делать в постели

Не все знают, но иглы и булавки несут энергетику несогласия. Если эти предметы окажутся на вашей кровати, они могут вызвать постоянные ссоры и раздоры дома. Стоит взять за привычку, что нельзя хранить иглы и булавки в спальне и нельзя шить, сидя на кровати.