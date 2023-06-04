Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

Легендарный голливудский актер/продюсер Брэд Питт и его бывшая супруга, не менее популярная актриса/режиссер Анджелина Джоли через несколько лет после развода продолжают вести споры. Об этом пишет издание Page Six.

59-летний артист обвиняет экс-супругу в том, что она тайно продала часть их совместного бизнеса – французской винодельни Шато Мираваль. По словам Питта, Джоли специально отдала половину акций российскому миллиардеру и торговцу спиртными напитками Юрию Шефлеру.

Сам Питт несколько раз отклонял предложение россиянина о покупке винодельни. А в 2014 году бывшие супруги подписали соглашение, что они не будут продавать свою долю бизнеса без согласия партнера.

Питт уверен, Джоли не просто так отдала винодельню именно российскому олигарху. Она знает, что Шефлер имеет связи с Путиным и из-за военной агрессии РФ в Украине бизнес того оказался в критическом состоянии. И актер убежден, что Джоли таким своим поступком хотела ему отомстить за судебные тяжбы по поводу опеки над детьми.