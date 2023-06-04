Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

Легендарный голливудский актер/продюсер Брэд Питт и его бывшая супруга, не менее популярная актриса/режиссер Анджелина Джоли через несколько лет после развода продолжают вести споры. Об этом пишет издание Page Six.
59-летний артист обвиняет экс-супругу в том, что она тайно продала часть их совместного бизнеса – французской винодельни Шато Мираваль. По словам Питта, Джоли специально отдала половину акций российскому миллиардеру и торговцу спиртными напитками Юрию Шефлеру.
Сам Питт несколько раз отклонял предложение россиянина о покупке винодельни. А в 2014 году бывшие супруги подписали соглашение, что они не будут продавать свою долю бизнеса без согласия партнера.
«Джоли осуществила продажу без согласия Питта, отказав ему в праве согласия, которое она ему дала раньше. Она давно перестала вносить свой вклад в винодельный бизнес, тогда как Питт вкладывал средства. Анджелина стремится завладеть прибылью, которую она не заработала», – говорится в документах, поданных юристами актера в Верховный суд Лос-Анджелеса.