Муж Натали Портман изменил актрисе: подробности попали в СМИ

Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака после того, как актриса узнала, что у него был роман с 25-летней женщиной.

Как сообщают источники Page Six, пара, поженившаяся в 2012 году, рассталась в прошлом году, но сумела справиться с проблемами в отношениях.

Теперь их брак в очередной раз был потрясен информацией о том, что он изменял.

Новые фотографии из Франции свидетельствуют о том, что бывший солист New York City Ballet проводит время с очаровательной молодой активисткой по защите климата Камиллой Этьен.