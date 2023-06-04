Муж Натали Портман изменил актрисе: подробности попали в СМИ

Между тем, брак Натали Портман пока не лопнул. Артистка пытается наладить отношения, сообщает glavred.info.
Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака после того, как актриса узнала, что у него был роман с 25-летней женщиной.
Как сообщают источники Page Six, пара, поженившаяся в 2012 году, рассталась в прошлом году, но сумела справиться с проблемами в отношениях.
Теперь их брак в очередной раз был потрясен информацией о том, что он изменял.
Новые фотографии из Франции свидетельствуют о том, что бывший солист New York City Ballet проводит время с очаровательной молодой активисткой по защите климата Камиллой Этьен.
А источник, близкий к паре, сообщил: «Они не расстались и пытаются уладить отношения. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью».