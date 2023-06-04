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Экс-муж Ани Лорак женился: первые фото со свадьбы

Limon.ee
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Свадьба. Иллюстративное фото
Свадьба. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

45-летний украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу 3 июня женился на своей избраннице, 26-летней украинской визажистке Лилии Реус. Об этом супруги сообщили в Instagram Stories, разместив свадебные фото и видео, пишет gordonua.com.

Церемония бракосочетания проходила под Киевом в загородном коттедже. Реус – вторая жена Налчаджиоглу.

Впервые об отношениях с ней турецкий бизнесмен рассказал в сети летом 2020 года, показав, как празднует 43-летие в Одессе.

Спустя год, осенью 2021 года, Реус сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

Фото со свадьбы смотрите ЗДЕСЬ!

Ранее Налдчаджиоглу был женат на украинской певице Ани Лорак (Каролина Куек). Пара поженилась 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелась. У супругов есть дочь София (2011).

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице. Он редко комментирует отношения с бывшей женой. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях.

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