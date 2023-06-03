Володина назвала везунчика по дате рождения, который в 2023 году повернет жизнь на 180 градусов

Астролог дала четкий прогноз для этого знака Зодиака.
Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак Зодиака, который перепишет судьбу. Этот везунчик сделает то, о чем давно мечтал. Его ждет полное тотальное перерождение.
Год для рожденных под знаком Рыба будет необычным. Глобальный вектор с самого начала раскроет в них склонность к уединению. Одни захотят спрятаться от мира, другие замкнутся в себе.
Основное настроение ближайших 2 лет может быть пессимистичным и грустным, если Рыбы сами не найдут способ взбодриться. Хандру победить реально только в том случае, если уделять время себе самому.