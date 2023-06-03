Ээрик и Урве, прославившиеся в телешоу Kuuuurija тем, что зимой обогревали свой непригодный для жизни дом с помощью ритуальных свечей, сейчас живут в квартире в волости Мульги, которую, им помогла купить телезрительница, после просмотра сюжета с их участием. По словам владелицы нового жилья, они сделали непригодной для жизни и новую квартиру. Сейчас Эрик надеется найти ремонтника, который сможет хотя бы отремонтировать ванную и туалет. «Мы готовы платить мастеру 200 или 300 евро в месяц», - обещает он.
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МНОГО ПРОБЛЕМ ⟩ Хозяйка квартиры: они сломали все и в новой квартире. Эрик и Урве ищут мастера, который сделает ремонт в рассрочку
В 2021 году Яаника (имя изменено, но известно редакции) купила квартиру для Урве и Эрика, потому что ей было очень жаль героев одной из передач Kuuuurija - мать и сына, которые попали в беду. В то время они жили в опустевшем многоквартирном доме в селе Тали без воды, света и отопления и согревались лишь теплом свечей.