МНОГО ПРОБЛЕМ ⟩ Хозяйка квартиры: они сломали все и в новой квартире. Эрик и Урве ищут мастера, который сделает ремонт в рассрочку

В 2021 году Яаника (имя изменено, но известно редакции) купила квартиру для Урве и Эрика, потому что ей было очень жаль героев одной из передач Kuuuurija - мать и сына, которые попали в беду. В то время они жили в опустевшем многоквартирном доме в селе Тали без воды, света и отопления и согревались лишь теплом свечей.