Абсолютно голая Волочкова прикрылась пушистым котом: «Он заменил мне полотенце»

Скандально известная Волочкова не перестает поражать пользователей Сети своими откровенными снимками.
«Сегодня сеанс массажа помог делать котик Риччи»,– написала балерина под своей фотографией в Instagram.
Подписчики Волочковой в очередной раз ярко отреагировали на провокационный снимок артистки.
«Странно, и почему же дочь не хочет звать маму на выпускной? Настя, закодируйся», «Настя, давно уже не девочка, но развитие остался на уровне 14 летнего подростка», «Наша Бритни Спирс.П С.: Кот на такое не подписывался»