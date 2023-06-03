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Абсолютно голая Волочкова прикрылась пушистым котом: «Он заменил мне полотенце»

Limon.ee
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Скандально известная Волочкова не перестает поражать пользователей Сети своими откровенными снимками.

«Сегодня сеанс массажа помог делать котик Риччи»,– написала балерина под своей фотографией в Instagram.

Подписчики Волочковой в очередной раз ярко отреагировали на провокационный снимок артистки.

«Странно, и почему же дочь не хочет звать маму на выпускной? Настя, закодируйся», «Настя, давно уже не девочка, но развитие остался на уровне 14 летнего подростка», «Наша Бритни Спирс.П С.: Кот на такое не подписывался»

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