Вайкуле проведет в Юрмале благотворительный концерт для Украины: кто выступит

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая осудила кровожадную войну, развязанную Путиным в Украине, в этом году проведет в Юрмале благотворительный концерт. Мероприятие пройдет 30 июля.

Так, в СМИ опубликовали вероятный список участников мероприятия. Среди них Вера Брежнева, которая до 24 февраля 2022 года выступала и жила в России, но после этой даты покинула территорию страны-агрессора. Она сначала сортировала и грузила гуманитарную помощь в Польше, а затем запела на украинском.

Также на сцене можно будет увидеть Андрея Макаревича. Лидер группы «Машина времени» уже после начала полномасштабной войны бывал в Украине. Он высказывался в поддержку нашей страны, за что в России был признан «иноагентом».

Приедет в Юрмалу и Сальвадор Собрал - португальский певец, который одержал победу на Евровидении-2017.

Также известно, что Вайкуле предлагала выступить в Юрмале и Земфире, которая в РФ признана «иноагентом», но та отказалась.

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