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Мужчина помолился и тут же выиграл 3 миллиона евро

Limon.ee
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Лотерейный билет Bingo Loto
Лотерейный билет Bingo Loto Фото: Elmo Riig

Житель Таиланда Супхачан Нуасават сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. О том, как молитва принесла мужчине состояние, сообщает The Thaiger.

Мужчина вместе с семьей совершил обряд поклонения в Храме Тигров в Бангкоке. В своих молитвах он попросил богов дать ему благополучие и удачу. Вскоре Нуасават почувствовал, что его молитвы были услышаны, поэтому без раздумий купил 19 лотерейных билетов.

После розыгрыша мужчина решил проверить билеты и обнаружил, что каждый из них был выигрышным. Нуасават сорвал куш в 114 миллионов бат (3 миллиона евро). Спустя некоторое время победитель вернулся в храм и сделал подношение богам. Вместе со своей семьей он зажег 30 тысяч благовоний, чтобы искупить свои грехи и выразить благодарность. 

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