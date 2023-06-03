«Эстонское лето прекрасно»: предпринимательница и блогер променяла жаркий Дубай на Таллинн

Анита Сибул — молодой предприниматель, создатель контента и ведущая. Женщина, которая была мелькала в СМИ с подросткового возраста и многим известна благодаря YouTube и Instagram.

На развлекательной премии, прошедшей в четверг, 1 июня, молодой предприниматель поделилась планами на предстоящее лето. «Я обязательно останусь в Эстонии, потому что лето в Европе – лучшее время», – сказала Анита Сибул, добавив, что летом в Дубае слишком жарко, от 40 до 50 градусов.

«Эстонское лето прекрасно, и вам нужно время, чтобы насладиться им», — говорит он. Молодой предприниматель, безусловно, хочет больше сосредоточиться на своей работе этим летом. «Я работаю над своими тренингами, которые получили хорошие отзывы, превосходящие все ожидания», — добавляет она.