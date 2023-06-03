ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО? ⟩ Мэрилин Керро предсказала водный кризис в Эстонии: сопоставляем факты, случившиеся за год

В феврале 2022 года ясновидящая Мэрилин Керро раскрыла карты в видеоролике на YouTube и рассказала о страшном видении, которое заставило ее запастись бутилированной водой. В течение года в Эстонии происходило много странных событий, связанных с водой, а недавно жители островов страдали от симптомов, вызванных употреблением водопроводной воды. Наступил ли в Эстонии водный кризис?