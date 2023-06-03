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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО? ⟩ Мэрилин Керро предсказала водный кризис в Эстонии: сопоставляем факты, случившиеся за год

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Александра Юрман
, Репортер Elu24
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иллюстрация: Kollaaž

В феврале 2022 года ясновидящая Мэрилин Керро раскрыла карты в видеоролике на YouTube и рассказала о страшном видении, которое заставило ее запастись бутилированной водой. В течение года в Эстонии происходило много странных событий, связанных с водой, а недавно жители островов страдали от симптомов, вызванных употреблением водопроводной воды. Наступил ли в Эстонии водный кризис?

«Я не хочу паниковать, но у меня такое чувство, что с системой водоснабжения что-то происходит. Либо какие-то бактерии, либо нежелательно будет пить воду через некоторое время»,- поделилась Мэрилин Керро в феврале 2022 года.

«Будьте осторожнее с питьевой водой. Кипятите ее или ставьте фильтр», - посоветовала тогда ясновидящая и заказала себе домой 30 пол-литровых бутылок воды.

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