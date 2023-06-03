Достойно? Стала известна сумма пенсии Аллы Пугачевой

Социальное пособие пенсионера — так называемое ашламат ахнаса — зависит от дохода, его сумма в пересчете составляет порядка 550 евро. Но доход на родине репатрианта может сильно повлиять на размер пособия для пенсионера в Израиле.

Поскольку у Аллы Пугачевой российское гражданство, она получает все выплаты в России. Это пенсия, субсидия мэра Москвы за звание народной артистки СССР. Несколько тысяч рублей Алла Пугачева получает как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Всего получается 640 евро.