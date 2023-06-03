Сб, 3.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Достойно? Стала известна сумма пенсии Аллы Пугачевой

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Sergei Karpukhin

Стало известно, что Аллу Пугачеву лишили возможности получать пособие в Израиле, поскольку ей перечисляют выплаты из России.

Социальное пособие пенсионера — так называемое ашламат ахнаса — зависит от дохода, его сумма в пересчете составляет порядка 550 евро. Но доход на родине репатрианта может сильно повлиять на размер пособия для пенсионера в Израиле.

Поскольку у Аллы Пугачевой российское гражданство, она получает все выплаты в России. Это пенсия, субсидия мэра Москвы за звание народной артистки СССР. Несколько тысяч рублей Алла Пугачева получает как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Всего получается 640 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх