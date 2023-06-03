Что сделать в этот день, чтобы в семье был достаток: приметы на 3 июня

3 июня церковь почитает памят Елены Льняницы. А православная церковь в этот день чтит память двух святых – Елены и ее сына Константина. Считается, что святая Елена покровительствует работам на земле. 3 июня наши предки высеивали лен и коноплю.

В 2023 году 3 июня также отмечается Троицкая родительская суббота. Этот уникальный праздник отмечается в субботу перед воскресеньем Троицы, которая приходится на 50-й день после Пасхи.

Чтобы в доме был достаток и царила любовь, в день Елены раскладывали по углам скорлупу от яиц, которые перед этим съели все члены семьи.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя 3 июня увлекаться прическами, и даже просто заплетать косы. Верили, что волосы начнут болеть и требовать к себе постоянного внимания

Нельзя 3 июня носить черную одежду. Верили, что в семье начнутся скандалы.

Нельзя 3 июня выполнять уборку в доме.

Нельзя 3 июня протирать лампы, люстры, торшеры. Верили, что в ближайшее время могут вскрыться крайне неприятные тайны.

Приметы на Троицкую субботу 3 июня