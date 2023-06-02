Зоофил мочился на собаку и склонял к отвратительным ласкам

В соцсетях появилась информация о мужчине из Кенгарагса (один из районов Риги), который издевался над своей собакой, снимал это на видео и выставлял в закрытом Telegram-канале. Жители среагировали на эти видео и сообщили в полицию. В настоящее время мужчина задержан, пишет rus.tvnet.lv.
В своих видео мужчина мочился на собаку и заставлял ее совершать оральные ласки. Эти видео он публиковал на разных платформах в соцсетях, в том числе в закрытом Telegram-канале.
Как рассказала порталу LA.lv глава общества защиты животных Visas kepas Марта Прикня, она одна из первых начала бить тревогу из-за видео с жестоким обращением с животным.
Женщина провела собственное расследование и выяснила, что мужчину, вероятно, зовут Дмитрий. Она сообщила об этом в Рижскую муниципальную полицию, Государственную полицию, а также через социальные сети привлекла внимание общественности к судьбе собаки.
Другая женщина по имени Патриция связалась с RUS TVNET и рассказала, что также принимала участие в задержании мужчины. Патриция - доброволец, который работает с животными. Видео с жестоким обращением в соцсетях сразу привлекли ее внимание. Она нашла Telegram-канал мужчины и была в ужасе от увиденного.
«Он очень много видео выставлял. Около 200 видео в день. Я посмотрела все, что могла. Там был и порнографический контент. Также я нашла видео, где он занимается оральными ласками с собакой», - рассказывает женщина.
Исследуя соцсети, Патриция выяснила имя мужчины, его место жительства и год рождения. По словам женщины, его поиском занималось большое количество добровольцев. Также по соцсетям можно было отследить, где в данный момент находится мужчина. 1 июня Патриция с подругой поехали в центр Риги, чтобы проследить за ним.
«Мы хотели понаблюдать, проследить, посмотреть, что он будет делать и как он относится к собаке», - говорит она.
Тем временем другие волонтеры уже вызвали полицию.
«Я точно не знаю, кто вызвал полицию. Но сотрудники полиции связались лично с нами и попросили помощи в задержании, так как они знали, что мы сейчас следим за ним», - вспоминает доброволец.
Мужчина в тот момент находился в закусочной на улице Сколас. Именно туда и подъехали сотрудники Госполици, которые его задержали. По словам женщины, стражи порядка были из специального подразделения.
«Собака забежала за ним в этот бусик, когда его задержали», - рассказывает она.
Позже собака была передана в приют Ulubele, уточнила доброволец.
В Госполиции ей сообщили, что на мужчину написано несколько заявлений за педофилию.
«Они попросили меня помочь найти свидетелей или пострадавших по делу о педофилии. Оказалось, что он был в розыске уже, так как приставал к детям», - делится доброволец.
Марта Прикня также сообщила порталу LA.lv, что с ней связался житель Кенгарагса, который рассказал о попытках этого мужчины соблазнить малолетних девочек и мальчиков, проживающих в микрорайоне. В настоящее время она пытается убедить родителей, чьи дети пострадали от сексуальных домогательств со стороны этого мужчины, подать заявление в Госполицию.
«Потом мне тоже многие писали, что это местный кенгарагский педофил. Он часто ходит голый, пристает к детям, издевается над собакой. Многие это видели», - добавляет Патриция.
RUS TVNET связался с Государственной полицией и выяснил, что упомянутый мужчина был задержан и ведется расследование. 1 июня, выяснив местонахождение предполагаемого преступника, полиция задержала его, а сегодня ему была назначена мера пресечения - содержание под стражей.
Представитель Госполиции Гита Гжабовска сообщила, что начат уголовный процесс по ст. 230 ч. 1, ст. 162 ч. 2 и ст. 166 ч. 2 Уголовного закона -
за истязание животного, а также за вовлечение несовершеннолетних в порочность и за распространение порнографического материала, содержащего половые акты человека с животным.
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