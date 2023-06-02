Зоофил мочился на собаку и склонял к отвратительным ласкам

«Мы хотели понаблюдать, проследить, посмотреть, что он будет делать и как он относится к собаке», - говорит она.

Тем временем другие волонтеры уже вызвали полицию.

«Я точно не знаю, кто вызвал полицию. Но сотрудники полиции связались лично с нами и попросили помощи в задержании, так как они знали, что мы сейчас следим за ним», - вспоминает доброволец.

Мужчина в тот момент находился в закусочной на улице Сколас. Именно туда и подъехали сотрудники Госполици, которые его задержали. По словам женщины, стражи порядка были из специального подразделения.

«Собака забежала за ним в этот бусик, когда его задержали», - рассказывает она.

Позже собака была передана в приют Ulubele, уточнила доброволец.

В Госполиции ей сообщили, что на мужчину написано несколько заявлений за педофилию.

«Они попросили меня помочь найти свидетелей или пострадавших по делу о педофилии. Оказалось, что он был в розыске уже, так как приставал к детям», - делится доброволец.

Марта Прикня также сообщила порталу LA.lv, что с ней связался житель Кенгарагса, который рассказал о попытках этого мужчины соблазнить малолетних девочек и мальчиков, проживающих в микрорайоне. В настоящее время она пытается убедить родителей, чьи дети пострадали от сексуальных домогательств со стороны этого мужчины, подать заявление в Госполицию.

«Потом мне тоже многие писали, что это местный кенгарагский педофил. Он часто ходит голый, пристает к детям, издевается над собакой. Многие это видели», - добавляет Патриция.

RUS TVNET связался с Государственной полицией и выяснил, что упомянутый мужчина был задержан и ведется расследование. 1 июня, выяснив местонахождение предполагаемого преступника, полиция задержала его, а сегодня ему была назначена мера пресечения - содержание под стражей.

Представитель Госполиции Гита Гжабовска сообщила, что начат уголовный процесс по ст. 230 ч. 1, ст. 162 ч. 2 и ст. 166 ч. 2 Уголовного закона -

за истязание животного, а также за вовлечение несовершеннолетних в порочность и за распространение порнографического материала, содержащего половые акты человека с животным.