«График любви»: как с помощью нумерологии рассчитать, когда будет ваша свадьба

А вы знали, что есть способ, который помогает узнать, в каком именно возрасте у вас больше всего шансов выйти замуж? Оказывается, у нумерологии есть подсказки даже на этот счет! Лайф рассказывает подробно.
Техникой в своем тикток-аккаунте поделилась нумеролог olga_sova_21. Называется «График любви», его главный плюс — он максимально понятно визуально показывает, когда именно ждать предполагаемой любви или свадьбы. Рассказываем, что делать. Для того чтобы построить график, сначала нужно взять свою дату рождения и перемножить первые четыре цифры (день и месяц) на последние (год). Например, вы родились 13.03.1998. Тогда нам нужно умножить 1303 на 1998. Получится число 2 603 394. Его запомнили, теперь рисуем такой же график, как на иллюстрации ниже.
@olga_sova_21 ♬ Change My Mind - Chris Alan Lee
Расставленные цифры помогут создать график по годам вашей жизни. Кадр
На оси Y расставляем отметки от 1 до 9. На оси X рисуем столько чёрточек, сколько цифр в полученном на предыдущем этапе числе. В 2 603 394 цифр семь, поэтому и черточек рисуем тоже семь. Подписывать эти деления начинаем с 17 - ось будет обозначать ваш возраст. Когда чёрточки закончились, продолжаем писать во второй, третий и так далее ряд.
Дальше нужно расставить все цифры из 2 603 394 на координатной плоскости. Первое число 2, значит, на 17 ставим точку на 2. Второе — 6, значит, на 18 делаем отметку на 6 и так далее. Когда все цифры расставлены, соединяем точки линиями, чтобы получился график. Должно получиться что-то вроде изображённого на кадре ниже.
Как читать график? На самом деле, всё максимально просто. Пики на графике — это и есть те самые годы вашей жизни, когда вероятность встретить любовь и выйти замуж выше всего. На примере это возраст 18 (25, ...) и 22 (29, ...). Обязательно попробуйте такой метод на себе. Построить график — дело пяти минут, но сколько полезной информации он в себе несёт.