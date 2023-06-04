«График любви»: как с помощью нумерологии рассчитать, когда будет ваша свадьба

Техникой в своем тикток-аккаунте поделилась нумеролог olga_sova_21. Называется «График любви», его главный плюс — он максимально понятно визуально показывает, когда именно ждать предполагаемой любви или свадьбы. Рассказываем, что делать. Для того чтобы построить график, сначала нужно взять свою дату рождения и перемножить первые четыре цифры (день и месяц) на последние (год). Например, вы родились 13.03.1998 . Тогда нам нужно умножить 1303 на 1998 . Получится число 2 603 394 . Его запомнили, теперь рисуем такой же график, как на иллюстрации ниже.