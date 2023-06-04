Психолог Лабковский объяснил, почему многие люди выбирают страдания

Специалист призывает не путать сочувствие к себе и жалость. Если в ваших силах изменить ситуацию, которая доставляет вам дискомфорт, не бойтесь действовать, пишет doctorpiter.ru.
Выхода, как известно, нет только из гроба. Это не означает, конечно, что вы не имеете права грустить, злиться и переживать. Однако утопать в страданиях, вместо того чтобы хоть что-то предпринять или постараться себе помочь, тоже не лучшая стратегия.
Почему мы вообще начинаем страдать вместо того, чтобы действовать? Об этом в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.
В теории все кажется простым. Есть два варианта: либо мы решаем проблему по мере сил, либо стараемся смириться и не мучить себя тревогой, если от нас в предложенных обстоятельствах попросту ничего не зависит. Однако на практике многие люди как будто одновременно жмут на газ и тормоз. Им хочется, чтобы ситуация изменилась, однако на деле они вообще не двигаются в сторону перемен. Они оправдывают это тем, что действовать страшно, неясно, что нужно сделать сначала, и вообще есть риск все только испортить.
Почему так происходит? Когда мы слишком долго живем в некомфортной обстановке, у нас со временем развивается привычка страдать. И в итоге вместо того, чтобы попробовать что-то изменить в своей жизни, мы просто капитулируем: нашей психике так банально проще. Мы думаем: ну какой с нас спрос, если мы несем свой крест? Однако Лабковский напоминает: сочувствие и жалость к себе - это разные вещи.
Например, если ваш партнер каким-либо образом задевает ваши чувства, абсолютно нормально в такой ситуации сказать ему об этом прямо. А вот продолжать терпеть, утопать в жалости к себе, но при этом упрямо оправдывать чужое поведение в надежде, что когда-нибудь наши страдания окупятся, - это проявление вредной привычки постоянно ждать лучших времен. Однако реальность такова: на вас продолжат ездить до тех пор, пока вы будете позволять так с вами себя вести.
Наша психика вообще не любит перемен. Мы привыкаем к определенным паттернам, и нам потом тяжело от них отказываться, даже если очевидно, что нужно.
Люди, которые преодолевают эту особенность и решают жить по-другому, не супергерои. Они просто любят себя и поэтому готовы менять что-то к лучшему. Если вы тоже так хотите, попробуйте для начала осознать, что именно вас сейчас не устраивает в своей жизни.
Кстати
А что если очевидных проблем у вас как будто нет, однако удовлетворения от жизни вы не получаете? Если вы хотите стать более счастливым человеком, попробуйте двигаться к цели маленькими шажками. Иногда небольшие изменения становятся причинами более значительных перемен.