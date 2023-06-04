Психолог Лабковский объяснил, почему многие люди выбирают страдания

Выхода, как известно, нет только из гроба. Это не означает, конечно, что вы не имеете права грустить, злиться и переживать. Однако утопать в страданиях, вместо того чтобы хоть что-то предпринять или постараться себе помочь, тоже не лучшая стратегия.

Почему мы вообще начинаем страдать вместо того, чтобы действовать? Об этом в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.

В теории все кажется простым. Есть два варианта: либо мы решаем проблему по мере сил, либо стараемся смириться и не мучить себя тревогой, если от нас в предложенных обстоятельствах попросту ничего не зависит. Однако на практике многие люди как будто одновременно жмут на газ и тормоз. Им хочется, чтобы ситуация изменилась, однако на деле они вообще не двигаются в сторону перемен. Они оправдывают это тем, что действовать страшно, неясно, что нужно сделать сначала, и вообще есть риск все только испортить.

Почему так происходит? Когда мы слишком долго живем в некомфортной обстановке, у нас со временем развивается привычка страдать. И в итоге вместо того, чтобы попробовать что-то изменить в своей жизни, мы просто капитулируем: нашей психике так банально проще. Мы думаем: ну какой с нас спрос, если мы несем свой крест? Однако Лабковский напоминает: сочувствие и жалость к себе - это разные вещи.