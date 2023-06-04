Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня, и что нельзя делать на Троицу

Празднуется Троица на 50-й день после Пасхи, поэтому называется Святая Пятидесятница.

Что можно делать на Троицу

В День Святой Троицы стоит посетить храм и побывать на богослужении. Верующие люди в это время причащаются.

В Троицу оказывают помощь нуждающимся и нищим. Главное, чтобы она шла от чистого сердца.

Поскольку в Троицу нет поста, то можно было устроить праздничное застолье. Традиционно на стол ставили круглые блюда. Хозяйки готовили пироги, яичницу, каравай. Верили, что так деньги и здоровье можно привлечь.

Принято украшать дом украшали свежими березовыми ветками. Ветки березы ставили возле иконы, возле и входа в дом и обязательно в вазу.

Полезным считалось прогуляться по утренней росе, тогда весь год будет благополучным.

В старину в этот день собирали целебные травы и цветы. Считалось, что они обладают чудодейственной силой.

Чего нельзя делать 4 июня на Троицу

Нельзя работать, в том числе и в огороде.

Нельзя в Троицу ссориться, обижать других словами и поступками.

Нельзя употреблять много алкоголя.

Нельзя на Троицу венчаться.

Приметы на 4 июня на Троицу

Если дождь на Троицу, то будет богатый урожай хлеба и грибов.

Если гроза в этот день, то быть плохому урожаю зерна.

Если 4 июня увидеть радугу, то будет здоровье и богатство в будущем.