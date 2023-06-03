Гороскоп на июнь 2023 года от Анжелы Перл

Начинается июнь, начать который важно с позитивных эмоций. Рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака сориентироваться, составить план действий и без труда привлечь в жизнь важные перемены.
В июне многие представители зодиакального круга ждут позитивных перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с гороскопом на начало лета, чтобы узнать о грядущих событиях. Своевременные советы астролога помогут определиться с задачами и обрести уверенность не только в завтрашнем дне, но и в себе.
Овен
С 4 июня, после Полнолуния в 9 доме гороскопа, Овнов ждут путешествия и командировки. До 18 числа представители знака смогут получить результат своих трудов, обрести уверенность и начать путь к счастью. На убывающей Луне хорошо завершать дела, ставить точку в отношениях, прекращать бесполезные занятия и освобождаться от всего наносного. Овнов ждут приятные перемены, благодаря которым можно будет оставить в прошлом весь негатив и обрести свободу от зависимостей.
Телец
Тельцов ждет прекрасный июнь. С 4 числа будет Полнолуние, а значит, до 18 числа будет время завершения и ясности. Оно пройдет в доме финансов, а значит, наступает ответственное время. Представители Знака смогут сделать верные выводы, освободиться от финансовых проблем и выплатить долги. Не исключены и неожиданные траты, поэтому Тельцам стоит внимательно отнестись к своему материальному положению и не тратить денег, если в этом нет серьезной необходимости.
Близнецы
Полнолуние 4 июня открывает период завершения, который продлится до 18 числа. Оно пройдет в 7 доме отношений и партнерства. Эта тема будет главной, а значит, будет время для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Близнецы могут завершить отношения (деловые или личные), найти свою любовь или сменить круг общения. Астролог рекомендует принимать решения в спокойной обстановке и самостоятельно. Удачу принесет умение держать себя в руках и не идти на поводу эмоций.
Рак
Полнолуние 4 июня в 6 доме гороскопа указывает на кульминацию. До 18 июня Раки будут заниматься решением вопросов, связанных со своей работой. Это может быть увольнение ли трудоустройство, открытие бизнеса. Представителям созвездия астролог рекомендует быть внимательными, чтобы не ошибиться с принятием решений, а также не медлить, сомневаясь в себе. Также Ракам важно позаботиться о своем самочувствии и не откладывать посещение специалистов при недомоганиях.
Лев
Месяц начинается с Полнолуния в 5 доме гороскопа. Львы смогут насладиться своей жизнью, испытать радость и без труда исполнить заветные желания. Луна будет убывать до 18 числа, а значит, этот период будет временем освобождения. Представители созвездия смогут обрести счастье в личной жизни, прояснить любовную ситуацию и обрести взаимопонимание с близкими. Также астролог рекомендует Львам обратить внимание на творчество — июнь будет прекрасным временем для развития своих талантов.
Дева
Полнолуние 4 июня пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за место жительства. Девы будут решать вопросы, связанные с жильем: переезд, покупка, ремонт, разделение имущества. Представители созвездия смогут разрешить все вопросы, если будут внимательны к деталям и не станут спешить. Также астролог рекомендует готовиться к переменам в личной жизни, из-за которых возможен переезд или иные решения, связанные с недвижимостью. Полнолуние внесет ясность, благодаря чему Девы смогут изменить жизнь к лучшему.
Весы
Месяц открывает Полнолуние, которое пройдет в третьем доме гороскопа, который отвечает за поездки, обучение и общение. До 18 июня, пока Луна убывает, у представителей созвездия будет возможность завершить важные задачи и получить результат. Это значит, что Весам могут потребоваться дополнительные знания для профессии, новые деловые знакомства для заключения сделок. Также Весы должны быть готовы к решению вопросов, связанных с транспортом.
Скорпион
Полнолуние 4 июня пройдет во втором доме гороскопа, который отвечает за прибыль. Это значит, что Скорпионы смогут дождаться результата. Это может быть финансовая поддержка, долгожданное получение товара и новые возможности. Астролог рекомендует действовать самостоятельно, взвешивать свои решения, чтобы не ошибиться. Удача не отвернется, если не действовать сгоряча и полагаться на полученный опыт. Удача и счастье ждут тех, кто верит в свои силы и стремится к лучшему.
Стрелец
Полнолуние 4 июня пройдет в первом доме гороскопа. Это значит, что наступает пора кульминаций и завершения. Вплоть до 18 июня Стрельцы смогут поставить точку в сложных делах, прояснить для себя важные вопросы, услышать себя и преобразить внешность. Астролог рекомендует посвятить время себе, чтобы почувствовать себя счастливыми. Также представителям созвездия важно разобраться в отношениях с окружением: с партнерами, родственниками, деловыми партнерами.
Козерог
4 июня пройдет Полнолуние в 12 доме гороскопа. Полная Луна знаменует завершение и подготовку к новым событиям. Козероги смогут поставить точку в делах, разрешить сложные вопросы и попрощаться с тем, что уже готово стать прошлым. Также возможна изоляция, когда представители созвездия смогут отдохнуть, получить документы для переезда или отдалиться от всех, чтобы поразмышлять о будущем. Этот месяц - время принятия себя, прощания с прошлым и обретения смысла жизни.
Водолей
Полнолуние 4 июня в 11 доме гороскопа приковывает фокус внимания Водолеев к сфере будущего и результатов. Это значит, что представители знака смогут поставить точку в тянущихся из прошлого делах, обрести свободу от негатива. Также Водолеям важно настроиться на позитивный лад, чтобы обрести уверенность и привлечь в жизнь счастливые перемены. Начинается этап подготовки к тому, чтобы заложить фундамент своего успеха и оставить за спиной все то что мешает это сделать.
Рыбы
Полнолуние 4 июня пройдет в 10 доме гороскопа, который отвечает за достижения, работу и карьеру, говорит о долгожданной кульминации. Рыбы смогут внести ясность в свое положение, определиться с целями и оставить в прошлом все то, что мешало счастью и развитию. Астролог рекомендует не бояться перемен и не стесняться заявлять о себе, чтобы выйти из тени конкурентов. Месяц будет удачен для принятия ответственных решений, а значит, настала пора действовать.