Гороскоп на июнь 2023 года от Анжелы Перл

Скорпион

Полнолуние 4 июня пройдет во втором доме гороскопа, который отвечает за прибыль. Это значит, что Скорпионы смогут дождаться результата. Это может быть финансовая поддержка, долгожданное получение товара и новые возможности. Астролог рекомендует действовать самостоятельно, взвешивать свои решения, чтобы не ошибиться. Удача не отвернется, если не действовать сгоряча и полагаться на полученный опыт. Удача и счастье ждут тех, кто верит в свои силы и стремится к лучшему.

Стрелец

Полнолуние 4 июня пройдет в первом доме гороскопа. Это значит, что наступает пора кульминаций и завершения. Вплоть до 18 июня Стрельцы смогут поставить точку в сложных делах, прояснить для себя важные вопросы, услышать себя и преобразить внешность. Астролог рекомендует посвятить время себе, чтобы почувствовать себя счастливыми. Также представителям созвездия важно разобраться в отношениях с окружением: с партнерами, родственниками, деловыми партнерами.

Козерог

4 июня пройдет Полнолуние в 12 доме гороскопа. Полная Луна знаменует завершение и подготовку к новым событиям. Козероги смогут поставить точку в делах, разрешить сложные вопросы и попрощаться с тем, что уже готово стать прошлым. Также возможна изоляция, когда представители созвездия смогут отдохнуть, получить документы для переезда или отдалиться от всех, чтобы поразмышлять о будущем. Этот месяц - время принятия себя, прощания с прошлым и обретения смысла жизни.

Водолей

Полнолуние 4 июня в 11 доме гороскопа приковывает фокус внимания Водолеев к сфере будущего и результатов. Это значит, что представители знака смогут поставить точку в тянущихся из прошлого делах, обрести свободу от негатива. Также Водолеям важно настроиться на позитивный лад, чтобы обрести уверенность и привлечь в жизнь счастливые перемены. Начинается этап подготовки к тому, чтобы заложить фундамент своего успеха и оставить за спиной все то что мешает это сделать.

Рыбы