Три знака Зодиака, у которых навсегда изменится карьера в июне 2023

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает о самых серьезных профессиональных поворотах в первом месяце лета!
Дева
В июне происходит Новолуние в вашем секторе карьеры, а кроме того 16 июня туда же заходит планета Седна. Это говорит о серьезном «перевороте» ваших профессиональных реалий благодаря новому сообществу людей или карьерной цели, которую вы поставите перед собой. У вас может появится новый босс, новое звание, должность или статус. Либо вы сами в связи с определенной ситуацией поставите перед собой новые задачи.
Рыбы
В июне состоится Полнолуние в знаке Стрельца, которое может поставить точку в вопросах вашего профессионального продвижения. Например, вы можете решится на смену работы, карьеры, либо у вас завершится контракт. Также ситуация может коснуться вашего руководителя - он может сменится, либо вектор вашего развития в проекте будет другим.
Лев
В июне управитель вашего сектора карьеры - Венера - заходит в ваш знак, делая вас в глазах других людей обаятельнее, гармоничнее и дипломатичнее. Кроме того, Венера может как бы «передать» вам бразды управления, так как помимо ее транзита по Льву, Юпитер (планета статуса) идёт по вашей сфере профессии, что может принести вам должность или звание. В любом случае, ждите мощную протекцию от Вселенной - с июня начинается новый период в вашем продвижении, и с финансовой точки зрения все будет значительно лучше!