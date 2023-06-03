Три знака Зодиака, у которых навсегда изменится карьера в июне 2023

Дева

В июне происходит Новолуние в вашем секторе карьеры, а кроме того 16 июня туда же заходит планета Седна. Это говорит о серьезном «перевороте» ваших профессиональных реалий благодаря новому сообществу людей или карьерной цели, которую вы поставите перед собой. У вас может появится новый босс, новое звание, должность или статус. Либо вы сами в связи с определенной ситуацией поставите перед собой новые задачи.

Рыбы

В июне состоится Полнолуние в знаке Стрельца, которое может поставить точку в вопросах вашего профессионального продвижения. Например, вы можете решится на смену работы, карьеры, либо у вас завершится контракт. Также ситуация может коснуться вашего руководителя - он может сменится, либо вектор вашего развития в проекте будет другим.

Лев