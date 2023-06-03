ВИДЕО ⟩ Известная на весь мир эстонская фристайлистка восстанавливается после жуткой травмы: вы бы так смогли?

Келли Силдару показала на Instagram видео тренировки нижней части тела - спортсменка восстановливает силу своей ноги, которая была травмирована на X Games.

«Пока что тренировки проходят отлично, мое колено чувствует себя очень хорошо, и у меня нет того дискомфорта, который был четыре недели назад», - говорит Келли.

Разница между силой левой и правой ноги фристайлистки все еще довольно велика. «Но сгибается колено уже лучше», - констатирует спортсменка. Еще пять недель назад она с трудом сгибала ногу на 80 градусов, а сейчас уже на 120 градусов.

Следующие цели Келли - прыжки и бег.

Сильдару травмировала колено на соревнованиях X Games в США в январе. Обследование показало, что повреждены передняя крестообразная связка и мениск.

«Я делала прыжок и прыгнула немного дальше, чем обычно, плюс я неудачно приземлилась. Само падение было не слишком сильным, но колено я повредила», - вспоминает она.