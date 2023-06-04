Как пережить потерю домашнего животного: эксперт рассказал, как справиться со своим горем

Тем не менее люди, как правило, не берут на работе отгулы, чтобы оплакать своего питомца, и только в редких случаях обращаются за помощью к психологу или группам поддержки несмотря на то, что многие, по их же собственному признанию, хотели бы это сделать и нуждались в помощи.

Отпустить чувство вины

Как владелец домашнего животного, вы несете ответственность за благополучие своего питомца. Часто, когда домашнее животное умирает, владельцы могут чувствовать себя ответственными, особенно в тех случаях, когда они решили усыпить своего питомца. В этом случае эксперт рекомендует мягко напомнить себе, что чувство вины в связи со смертью вашего питомца абсолютно нормально.

Сделайте все возможное, чтобы отпустить чувство вины, связанное с кончиной вашего питомца. Нагромождение стыда поверх вины и горя только усугубит ваш дискомфорт. Признайте свою вину и позвольте ей уйти. Повторяйте про себя: «Я принял наилучшее возможное решение, используя информацию, которая у меня была».

Как позаботиться о себе во время потери питомца

Траур никому не удобен. Однако важно, чтобы вы заботились о своем разуме, теле и душе в разгар горя, чтобы вы могли его пережить и двигаться дальше. Ваш питомец любил вас, так что теперь вам тоже нужно полюбить себя.

Дайте себе разрешение на скорбь