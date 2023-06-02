ФОТО ⟩ На могиле популярного эстонского певца установили надгробие: почему так долго его не было?

24 декабря, в канун Рождества, музыкант Яан Эльгула опубликовал на Facebook серию фотографий. Певец ансамбля Justament посетил могилы своих близких. «Дань уважения тем, кто далеко», - написал Эльгула в Facebook.

На одной из фотографий была изображена могила музыканта Тыну Ааре - с пластиковым надгробием. «Этот человек заслуживает лучшей мемориальной доски», - прокомментировали надпись. Музыкальный менеджер Ари Дубин сообщил тогда, что надгробие уже изговлено и будет установлено весной братом Тыну Мартом и его сыном Мартином, пишет Elu24.

«Надгробие Тыну было установлено некоторое время назад, спасибо всем, кто беспокоился», - написал Мартин Ааре в Facebook 2 июня.

«Когда мы делали камень, у нас в голове была одна из любимых цитат Тыну. Она принадлежит его отцу и моему деду, профессору Йоханнесу Ааре. Сама цитата звучит такм: когда дело сделано, никто не спрашивает, сколько времени на это ушло. Так что идея заключается в том, чтобы делать что-то долго, но сделать как следует, - пишет Мартин. - Как многие музыканты знают, то же самое было и с музыкой Тыну. Он не любил торопиться. И наша семья тоже придерживалась мнения, что надгробие нужно тщательно продумать. Если бы мы поторопились, камень не попал бы на лесное кладбище в таком виде. Теперь камень установлен, и я думаю, что музыкант с небес смотрит вниз и доволен».

По словам Мартина, на создание камня его вдохновило надгробие бабушки Тыну Хелене на кладбище Рахумяэ. «Я всегда думал, что есть еще одно надгробие с такой же спокойной линией и нотками кантри, и действительно, оно напоминает мне гитарный гриф».

На камне есть строчка из песни Laululilled.