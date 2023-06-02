ФОТО ⟩ На могиле популярного эстонского певца установили надгробие: почему так долго его не было?

Основатель ансамбля Apelsin Тыну Ааре ушел от нас два года назад. Несмотря на то что великий человек обогатил эстонскую культуру многими музкальными композициями и песнями, тексты которых известны всем, на его могиле долгое время стояло пластиковое надгробие, и только несколько лет назад было установлено достойное. «Теперь камень на своем месте, и я думаю, что господин там, на облаке, наслаждается видом», - говорит племянник Тыну Мартин.
24 декабря, в канун Рождества, музыкант Яан Эльгула опубликовал на Facebook серию фотографий. Певец ансамбля Justament посетил могилы своих близких. «Дань уважения тем, кто далеко», - написал Эльгула в Facebook.
На одной из фотографий была изображена могила музыканта Тыну Ааре - с пластиковым надгробием. «Этот человек заслуживает лучшей мемориальной доски», - прокомментировали надпись. Музыкальный менеджер Ари Дубин сообщил тогда, что надгробие уже изговлено и будет установлено весной братом Тыну Мартом и его сыном Мартином, пишет Elu24.
«Надгробие Тыну было установлено некоторое время назад, спасибо всем, кто беспокоился», - написал Мартин Ааре в Facebook 2 июня.
«Когда мы делали камень, у нас в голове была одна из любимых цитат Тыну. Она принадлежит его отцу и моему деду, профессору Йоханнесу Ааре. Сама цитата звучит такм: когда дело сделано, никто не спрашивает, сколько времени на это ушло. Так что идея заключается в том, чтобы делать что-то долго, но сделать как следует, - пишет Мартин. - Как многие музыканты знают, то же самое было и с музыкой Тыну. Он не любил торопиться. И наша семья тоже придерживалась мнения, что надгробие нужно тщательно продумать. Если бы мы поторопились, камень не попал бы на лесное кладбище в таком виде. Теперь камень установлен, и я думаю, что музыкант с небес смотрит вниз и доволен».
По словам Мартина, на создание камня его вдохновило надгробие бабушки Тыну Хелене на кладбище Рахумяэ. «Я всегда думал, что есть еще одно надгробие с такой же спокойной линией и нотками кантри, и действительно, оно напоминает мне гитарный гриф».
На камне есть строчка из песни Laululilled.
Мартин говорит, что за этим выбором тоже стоит какая-то история. «За полгода до смерти Тыну мы были на презентации книги «Сага об ангелах» в пабе, принадлежащем нашему общему другу, где Тыну также играл на гитаре и пел. Тыну преподнес хозяину трактира Рувеле в подарок виниловый диск Apelsin. Поскольку его друг - человек многих талантов, в посвящении к альбому были те же слова: уУ каждого правильного человека есть собственная линия».