Эксперты рассказали главные секреты, как выбрать вкусные ягоды и не дать себя обмануть

По словам экспертов, свежая черешня выглядит упругой и блестящей.

«Выбирая черешню, не стесняйтесь хорошо рассмотреть ягоды. Окуните руку в лоток и достаньте черешни снизу. Обычно сверху продавцы выкладывают идеальные ягоды, а под ними прячут увядшие или те, которые начали портиться. Лучше всего, если вы сами наберете ягоды в пакет, тщательно рассмотрев их, – отмечается в публикации. – Избегайте ярко-красных ягод и выбирайте темные».

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на наличие влаги в лотке. Если лотки влажные, значит, ягоды повреждены или начали подгнивать. В таком случае и другие не пролежат долго.