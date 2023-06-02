Пугачева обратилась к Шевчуку после отмены концертов ДДТ в РФ

Всех, кто верит тебе, немало.

Все, кто любят тебя, с тобой.

Ты срываешь со лжи покрывало.

Гражданин, патриот, пой!!! – написала она.

На сайте ДДТ сообщили об отмене концертов.

«Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», – говорится в сообщении.

Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.

21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени из-за того, что музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.