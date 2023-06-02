Экоактивисты решили сорвать шоу, но получили удар от телекамеры

В Швеции экоактивисты попытались сорвать выступление танцоров, но оператор разнёс их камерой.



Блестящая операторская работа pic.twitter.com/92uxM5Tpwf — STARLINK (@lgj170) May 29, 2023

Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным, однако причиной этого стала не сама акция, а неожиданный поворот, во время которого оператор нокаутировал одного из ее участников.

Как видно на обнародованных кадрах, в разгар выступления на площадку выбежали трое молодых людей, которые начали рассыпать вокруг порошок желтого цвета.

Когда же один из них развернул плакат с призывом «задуматься об экологии», в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.