Экоактивисты решили сорвать шоу, но получили удар от телекамеры

Во время съемок развлекательного телешоу «Танцы со звездами» в Швеции экоактивисты решили сорвать финальное выступление трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Шарлотты Каллы, пишет nv.ua.
В Швеции экоактивисты попытались сорвать выступление танцоров, но оператор разнёс их камерой.— STARLINK (@lgj170) May 29, 2023
Блестящая операторская работа pic.twitter.com/92uxM5Tpwf
Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным, однако причиной этого стала не сама акция, а неожиданный поворот, во время которого оператор нокаутировал одного из ее участников.
Как видно на обнародованных кадрах, в разгар выступления на площадку выбежали трое молодых людей, которые начали рассыпать вокруг порошок желтого цвета.
Когда же один из них развернул плакат с призывом «задуматься об экологии», в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.
В итоге все участники акции были задержаны сотрудниками службы безопасности, а Калла вместе со своим партнером Тобиасом Карлссоном заняли второе место.