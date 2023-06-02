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Экоактивисты решили сорвать шоу, но получили удар от телекамеры

Limon.ee
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Фото: Скриншот.

Во время съемок развлекательного телешоу «Танцы со звездами» в Швеции экоактивисты решили сорвать финальное выступление трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Шарлотты Каллы, пишет nv.ua.

Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным, однако причиной этого стала не сама акция, а неожиданный поворот, во время которого оператор нокаутировал одного из ее участников.

Как видно на обнародованных кадрах, в разгар выступления на площадку выбежали трое молодых людей, которые начали рассыпать вокруг порошок желтого цвета.

Когда же один из них развернул плакат с призывом «задуматься об экологии», в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.

В итоге все участники акции были задержаны сотрудниками службы безопасности, а Калла вместе со своим партнером Тобиасом Карлссоном заняли второе место.

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