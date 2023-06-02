27 кухонных хитростей от шеф-повара

Кулинарные хитрости

1. Чтобы придать лёгкий привкус чеснока, нужно срезанным зубчиком протереть тарелку, в которую будете выкладывать салат, суп или выпечку.

2. Очень вкусный маринад для мяса - пиво с соевым соусом. Также пиво можно добавлять при тушении мяса, и вкус получится оригинальным.

3. Если случайно пересолили суп, то заверните в марлю крупу (белый круглый рис), и она впитает всю лишнюю соль.

4. Если печень посолить в конце приготовления, то она будет мягкой.

5. Чтобы верхняя часть пирога не пригорала, нужно накрыть его влажным бумажным полотенцем.

6. Для получения изумительно белого риса нужно во время варки добавить 2-3 капли уксуса.

7. Чтобы желток не сыпался во время нарезки, нужно нож окунуть в прохладную воду.

8. Если в бульон бросить кусочек льда и довести до кипения, то бульон получится прозрачным.

9. Фасоль останется светлой, если варить ее в кастрюле без крышки.

10. Фарш станет в разы вкуснее, если в него натереть лук, сырой картофель или кабачки.

11. Если говядину за 40 минут до приготовления оставить в кефире или майонезе, то она будет мягкой.

12. Если баклажан горчит, то посыпьте на него соль, дайте немного полежать, потом тщательно смойте соль водой.

13 Миндаль будет легко очищаться после того, как вы опустите его на пару минут в кипяток, а потом в холодную воду.