27 кухонных хитростей от шеф-повара

Приготовление должно приносить удовольствие. А чтобы удовольствия было больше, нужно облегчить приготовление слишком сложных блюд. Именно для этого вам и понадобятся хитрости, которыми пользуются шеф-повара. Блюда будут готовиться быстро и очень вкусно, пишет all4soul.com!
Кулинарные хитрости
1. Чтобы придать лёгкий привкус чеснока, нужно срезанным зубчиком протереть тарелку, в которую будете выкладывать салат, суп или выпечку.
2. Очень вкусный маринад для мяса - пиво с соевым соусом. Также пиво можно добавлять при тушении мяса, и вкус получится оригинальным.
3. Если случайно пересолили суп, то заверните в марлю крупу (белый круглый рис), и она впитает всю лишнюю соль.
4. Если печень посолить в конце приготовления, то она будет мягкой.
5. Чтобы верхняя часть пирога не пригорала, нужно накрыть его влажным бумажным полотенцем.
6. Для получения изумительно белого риса нужно во время варки добавить 2-3 капли уксуса.
7. Чтобы желток не сыпался во время нарезки, нужно нож окунуть в прохладную воду.
8. Если в бульон бросить кусочек льда и довести до кипения, то бульон получится прозрачным.
9. Фасоль останется светлой, если варить ее в кастрюле без крышки.
10. Фарш станет в разы вкуснее, если в него натереть лук, сырой картофель или кабачки.
11. Если говядину за 40 минут до приготовления оставить в кефире или майонезе, то она будет мягкой.
12. Если баклажан горчит, то посыпьте на него соль, дайте немного полежать, потом тщательно смойте соль водой.
13 Миндаль будет легко очищаться после того, как вы опустите его на пару минут в кипяток, а потом в холодную воду.
14. Сметана взбитая с белком - идеальный крем.
15. Соль, брошенная в кофе, сделает его вкус ярче.
16. Чтобы мясо получилось с хрустящей корочкой, то намажьте его мёдом, гранатовым соком или смесью коньяка и воды.
17. При варке мясо в кастрюлю можно бросить мытую банановую кожуру, тогда мясо получится мягче.
18. Если яблоки обвалять в муке и добавить в шарлотку, то в готовом пироге яблоки будут аппетитно выглядеть и не станут кашей.
19. В качестве панировки вместо сухарей можно использовать молотые орехи.
20. Вкус блюда станет ярче, если перед подачей горячего блюда тарелку подогреть, а перед подачей холодного блюда остудить.
21. Мясо всю полноту вкусов впитывает при остывании.
22. У винегрета улучшится вкус, если добавить чайную ложку кипяченого молока и щепотку сахара. Также можно попробовать добавить немного горчицы и черного перца.
23. Шеф-повара солят приготовленное блюдо, ведь так меньше вероятность ошибиться.
24. Суп получится вкуснее при добавлении морковного сока в конце варки.
25. С острым ножом готовка идет быстрее, а шанс получить травму уменьшается.
26. Сделать блюдо вкуснее можно с помощью ванили, добавлять ее можно в салаты и соусы.
27. Можно заменить соль и уксус на лимонный или апельсиновый сок, вкус блюда не пострадает, зато станет полезнее.