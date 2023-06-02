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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Горько: Татьяна Буланова вышла замуж

Limon.ee
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Татьяна Буланова
Татьяна Буланова Фото: Vitaliy Bezrukih/RIA Novosti

Певица Татьяна Буланова снова выходит замуж. Жених предстал перед публикой в элегантном синем костюме, а невеста - в воздушном платье нежно-кремового оттенка.

Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев, который младше Булановой, но это это не помешало их любви. Возлюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

В апреле Буланова рассказала, что жених подарил ей ресторан в центре Петербурга, который должен открыться как раз в начале июня.

Этот брак станет для 54-летней певицы третьим. Прежде знаменитость была в официальных отношениях с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. От предыдущих браков у нее есть сыновья Александр и Никита. Наследники Булановой с теплотой относятся к ее нынешнему избраннику.

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