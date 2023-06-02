ФОТО И ВИДЕО ⟩ Горько: Татьяна Буланова вышла замуж

Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев, который младше Булановой, но это это не помешало их любви. Возлюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

В апреле Буланова рассказала, что жених подарил ей ресторан в центре Петербурга, который должен открыться как раз в начале июня.