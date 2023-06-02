ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ⟩ Швеция проведет первый в Европе чемпионат по сексу

Швеция проведет первый в истории чемпионат Европы по сексу, он стартует 8 июня. Об этом информирует Сексуальная федерация страны.
Соревнования начнутся близ Гетеборга и будут проходить в три этапа. В них примут участие представители двадцати стран мира. Заявлено 16 дисциплин, в числе которых соблазнение, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая красивая и сложная поза и другие.
Шведская федерация секса является единственной организацией в мире, для которой секс - вид спорта. Она насчитывает 30 с лишним ассоциаций и более трех тысяч участников.