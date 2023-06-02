Пт, 2.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ⟩ Швеция проведет первый в Европе чемпионат по сексу

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Секс. Иллюстративное фото
Секс. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Первый чемпионат Европы по сексу стартует 8 июня в Швеции, пишет Лайф.

Швеция проведет первый в истории чемпионат Европы по сексу, он стартует 8 июня. Об этом информирует Сексуальная федерация страны.

Соревнования начнутся близ Гетеборга и будут проходить в три этапа. В них примут участие представители двадцати стран мира. Заявлено 16 дисциплин, в числе которых соблазнение, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая красивая и сложная поза и другие.

Шведская федерация секса является единственной организацией в мире, для которой секс - вид спорта. Она насчитывает 30 с лишним ассоциаций и более трех тысяч участников.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх