ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ⟩ Швеция проведет первый в Европе чемпионат по сексу

Соревнования начнутся близ Гетеборга и будут проходить в три этапа. В них примут участие представители двадцати стран мира. Заявлено 16 дисциплин, в числе которых соблазнение, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, количество оргазмов за определенное время, самая красивая и сложная поза и другие.