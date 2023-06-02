Экстрасенс назвала цвета, которые в июне 2023-го носить нельзя: притянут несчастья и финансовые потери

Как говорит Аделина Блэкмун, во все времена и для любой цивилизации цвета имели важное культурное и метафизическое значение. Определенные оттенки могли подарить удачу или притянуть несчастье. Вот почему в каждой культуре всегда существовали цвета, которых старались избегать или, наоборот, использовали для самых важных в жизни событий. Как оказалось, в июне 2023 года не стоит носить черный и синий.

Воздействие цвета на энергетику человека зависит от множества факторов. Их различные комбинации и определяют, будет ли цвет счастливым в этом месте и в это время или нет. В июне 2023 года самыми несчастливыми цветами будут черный и синий

За черным цветом давно и прочно закрепилась репутация самого мрачного, как говорит экстрасенс. И это убеждение как никогда актуально именно в текущем месяце. Астролог советует: «Постарайтесь избегать черного цвета в одежде и аксессуарах во время важных встреч, переговоров, заключения сделок, собеседований и решения любых других вопросов, связанных с деньгами». Также неблагоприятную энергетику имеют и оттенки черного. Любой серый цвет точно так же будет притягивать финансовые потери, хотя и не такие масштабные.