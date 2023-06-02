ОТКРОВЕНИЯ ПОВАРА ⟩ Как нас обманывают в отелях, где «всё включено»

Но не нужно думать, что делают они это от чистого сердца. У них на вооружении есть много хитростей по экономии, о которых туристы ничего не должны знать. Эти сведения могут серьезно отбить аппетит…

Один из поваров, который работает в системе «все включено» решил раскрыть несколько главных трюков отелей. Приготовьтесь узнать правду.

1. Как правило, в качестве красного мяса мы подаём мясо индейки

Мясо так искусно маринуется и готовится, что его не отличить от говядины. Бывает, что его используют по несколько раз, промывая и снова поджаривая.

2. Вместо форели и других местных рыб подается акулье мясо

Промытое акулье мясо в соленой воде очень похоже по вкусу на мясо других рыб. Отличит только настоящий профессионал.

3. Мы не выбрасываем 50-60 кг мяса, оставшегося со вчерашнего “шведского стола”. Это расточительство

Соус смывается и мясо снова закидывается на плиту. И так, пока оно окончательно не испортится.

4. Судак и кальмары на кухне – продукты консервированные

Это консервы, предварительно вымоченные в пиве.

5. Блюда с картошкой преобладают в меню, так как они очень калорийные и надолго сохраняют чувство сытости

Картофель присутствует в 50% всех блюд, чтобы насытить ненасытных туристов.

6. В мясном отделе отходов не остается, используются все куски туши