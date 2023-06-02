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Василиса Володина назвала знак, для которого здоровье в июне должно быть на первом месте

Limon.ee
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Здоровье. Фото иллюстративное.
Здоровье. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На этот раз астролог обращается к Стрельцам. По словам Василисы Володиной, у рожденных под этим знаком Зодиака в июне в центре внимания будет здоровье, пишет Супер.

Поэтому, если вы давно откладывали визит к врачу или нуждаетесь в полноценном чекапе организма, лучше все это не откладывать и запланировать на самое ближайшее время. Звезды считают, что это для вас крайне важно сейчас!

Помимо собственного здоровья Стрельцов в первом летнем месяце будут заботить быт, ежедневная рутина, а также вопросы мировоззрения, высшего образования и заграничные дела. «Готовьтесь к тому, что мелких задач будет очень много, придется отрастить десять рук и умело ими орудовать. Источником такого потока станет супруг, партнер по бизнесу ил начальник», - сообщает астролог. Ну а тех, кто работает с клиентами, Василиса Володина и вовсе предупреждает, что им грозит настоящий вал дел, который вызовет ощутимое раздражение.

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