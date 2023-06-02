Пышногрудая внучка Боярского в латексе произвела фурор

Екатерина Боярская, продолжательница звездной актерской фамилии, ведет популярные блоги в социальных сетях.

Пользователи ценят не столько вокальные таланты начинающей артистки, сколько ее неординарную внешность. Катя обладает столь выдающимися прелестями, что ее снимки, особенно в белье, набирают множество самых лестных отзывов подписчиков.

Однако не этот раз Боярская выложила стильные снимки, на которых и не думала обнажаться.

На одном из кадров девушка позировала в прозрачном джемпере и облегающем черном мини-платье из латекса с заклепками. Наряд подчеркнул пышный бюст и тонкую талию модели, а дополнили образ грубые ботинки на рифленой подошве.

Для следующего снимка Катя сняла джемпер, оставив платье на голое тело. В качестве аксессуара, на ее руке была сетчатая перчатка.