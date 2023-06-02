Суд отказался снять статус «иноагента» с Максима Галкина

Замоскворецкий суд Москвы вынес вердикт по иску Максима Галкина. Как выяснилось, добиться желаемого 46-летнему артисту так и не удалось. «В удовлетворении исковых требований отказать», - постановила судья.

Напомним, что супруга Аллы Пугачевой внесли в реестр иностранных агентов в прошлом году. Министерство юстиции заявило, что юморист занимается политической деятельностью.

Представитель Галкина, которая присутствовала на сегодняшнем слушании, уверяет: артист не имеет отношения к политике. «Он 28 лет занимается юмористической деятельностью, в том числе сатирой. Критика в адрес власти не может расцениваться как политическая деятельность. Минюст представил скриншоты и афиши. Мы хотим выразить несогласие с дискриминационным решением Минюста и отменить его полностью», - говорит Елена Шумилина.