«Узнаёт»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца

«Он почти всегда узнаёт меня, за исключением редких плохих дней. Разница между лобно-височной деменцией и Альцгеймером, по крайней мере на ранних стадиях, в том, что в первом случае нарушается речь и моторика, а во втором - больше страдает память», - рассказала Таллула.
В последнее время Уиллиса чаще можно найти на первом этаже его дома, где находятся совмещённые кухня, столовая и гостиная и его кабинет. Дочь заметила, что на подвижность актёра болезнь не повлияла. Она также открыла секрет, что давно замечала, что с отцом творится неладное. Например, она поняла, что он стал менее восприимчив, но тогда все думали, что у него это из-за проблем со слухом. А позже эти симптомы стали проявляться всё шире.
У Таллулы и самой проблемы со здоровьем, в связи с чем она сначала относилась к состоянию отца с отрицанием и избегала размышлений на эту тему. Так, например, она уже четыре года борется с нервной анорексией. Кроме того, у неё депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. А недавно ей поставили новый диагноз: пограничное расстройство личности. Из-за всего этого, рассказала дочь актёра, ей сложно управлять эмоциями и поддерживать стабильные отношения.