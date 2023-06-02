«Узнаёт»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии борющегося с деменцией отца

«Он почти всегда узнаёт меня, за исключением редких плохих дней. Разница между лобно-височной деменцией и Альцгеймером, по крайней мере на ранних стадиях, в том, что в первом случае нарушается речь и моторика, а во втором - больше страдает память», - рассказала Таллула.

Таллула Уиллис. Фото: Dave Starbuck via www.imago-images.de

В последнее время Уиллиса чаще можно найти на первом этаже его дома, где находятся совмещённые кухня, столовая и гостиная и его кабинет. Дочь заметила, что на подвижность актёра болезнь не повлияла. Она также открыла секрет, что давно замечала, что с отцом творится неладное. Например, она поняла, что он стал менее восприимчив, но тогда все думали, что у него это из-за проблем со слухом. А позже эти симптомы стали проявляться всё шире.