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ВИДЕО ⟩ Президент США Джо Байден упал на сцене перед огромной аудиторией

Limon.ee
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Упавший Джо Байден на вручении дипломов Академии ВВС США
Упавший Джо Байден на вручении дипломов Академии ВВС США Фото: AP/Scanpix

Президент США Джо Байден в четверг споткнулся на церемонии выпуска Академии ВВС США, где раздавал дипломы выпускникам, пишет RUS TVNET.

80-летний Байден - самый старый человек на посту президента США, отмечает вещательная организация BBC.

На выпускной церемонии он провел около полутора часов, стоя на ногах, чтобы вручить дипломы и пожать руку 921 выпускнику. Споткнулся Байден о мешок с песком, которым было закреплено оборудование на сцене.

Фото: AP/Scanpix

Президенту помогли подняться.

Белый дом сообщил, что с Байденом все в порядке. Сам он вечером шутил об инциденте с журналистами.

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