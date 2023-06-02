ВИДЕО ⟩ Президент США Джо Байден упал на сцене перед огромной аудиторией

Президент США Джо Байден в четверг споткнулся на церемонии выпуска Академии ВВС США, где раздавал дипломы выпускникам, пишет RUS TVNET.
BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo— Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023
80-летний Байден - самый старый человек на посту президента США, отмечает вещательная организация BBC.
На выпускной церемонии он провел около полутора часов, стоя на ногах, чтобы вручить дипломы и пожать руку 921 выпускнику. Споткнулся Байден о мешок с песком, которым было закреплено оборудование на сцене.
Президенту помогли подняться.
Белый дом сообщил, что с Байденом все в порядке. Сам он вечером шутил об инциденте с журналистами.