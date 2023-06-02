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ВИДЕО ⟩ Танель Падар и его возлюбленная Лаурен весь вечер не сводили глаз друг с друга: в чем секрет их отношений?

Михкель Марипуу Анналийза Кёсс Стен Таливеэ
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Танель Падар и Лаурен Вилльманн.
Танель Падар и Лаурен Вилльманн. Фото: Konstantin Sednev

Музыкант Танель Падар и Лаурен Вилльманн, взгляды которых были устремлены только друг на друга, вчера побывали на ежегодная церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika в квартале Крулля, пишет Elu24.

«Хитрость нашей «свежести» заключается в том, чтобы родить двух детей с маленькой разницей в возрасте - приходится быть свежими. Больше возможности следить за собой, например, мыться трижды в день. А отношения - сейчас у нас меньше времени друг на друга, чем было до рождения детей, и мы стараемся это немногое время провести правильно», - сказал Танель Падар.

Лето для Танеля будет насыщенным, так как его ждет множество концертов в разных уголках Эстонии. Музыкант рассказал, что на какие-то мероприятия планирует ездить с семьей, чтобы там вместе проводить время.

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