ВИДЕО ⟩ Танель Падар и его возлюбленная Лаурен весь вечер не сводили глаз друг с друга: в чем секрет их отношений?

«Хитрость нашей «свежести» заключается в том, чтобы родить двух детей с маленькой разницей в возрасте - приходится быть свежими. Больше возможности следить за собой, например, мыться трижды в день. А отношения - сейчас у нас меньше времени друг на друга, чем было до рождения детей, и мы стараемся это немногое время провести правильно», - сказал Танель Падар.