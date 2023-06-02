Клинический детский психолог из Эстонии: побоями не вырастить эмпатичного человека

«Если заметили, что с ребенком что-то может быть не так, самое главное – не отворачиваться. Ребенок может выбрать только одного взрослого, с которым он может поговорить о своих проблемах, и сделать это только один раз. Тогда ответственность взрослого заключается не в том, чтобы просто успокоить ребенка и советовать вести себя лучше, а в том, чтобы действовать и помогать ребенку», - объяснила клинический детский психолог Мариана Сакснийт, которая ежедневно работает с детьми, пережившими или ставшими свидетелями насилия.

Около 10 новых случаев жестокого обращения с детьми в неделю

В определенные периоды к Мариане Саксниит в неделю обращается 10 и более новых детей, которые либо стали свидетелями насилия между родителями, либо сами испытали жестокое обращение и не хотят больше так жить. „Это большое число, но также и признак того, что мы сделали что-то правильное в обществе, потому что теперь у детей есть смелость и возможность говорить о том, что их беспокоит,«- сказала Саксниит.