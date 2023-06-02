Клинический детский психолог из Эстонии: побоями не вырастить эмпатичного человека

Насилие в семье затрагивает всех членов семьи. Дети, живущие в семье, где один из родителей проявляет насилие по отношению к другому родителю, также являются жертвами насилия. Ребенок из такой семьи может испытывать чувство вины и стыда, брать на себя ответственность как за жестокого родителя, так и за родителя-жертвы. Клинический детский психолог объясняет, как вовремя заметить ребенка, страдающего от насилия, и вмешаться.
«Если заметили, что с ребенком что-то может быть не так, самое главное – не отворачиваться. Ребенок может выбрать только одного взрослого, с которым он может поговорить о своих проблемах, и сделать это только один раз. Тогда ответственность взрослого заключается не в том, чтобы просто успокоить ребенка и советовать вести себя лучше, а в том, чтобы действовать и помогать ребенку», - объяснила клинический детский психолог Мариана Сакснийт, которая ежедневно работает с детьми, пережившими или ставшими свидетелями насилия.
Около 10 новых случаев жестокого обращения с детьми в неделю
В определенные периоды к Мариане Саксниит в неделю обращается 10 и более новых детей, которые либо стали свидетелями насилия между родителями, либо сами испытали жестокое обращение и не хотят больше так жить. „Это большое число, но также и признак того, что мы сделали что-то правильное в обществе, потому что теперь у детей есть смелость и возможность говорить о том, что их беспокоит,«- сказала Саксниит.
«Несколько лет назад ко мне на прием пришел мальчик, которому в тот же день исполнилось 18 лет. Он страдал от насилия со стороны отчима с 4 лет. Сначала он думал, что всех детей бьют дома, но в школе он узнал от других, что это не так. Он не осмелился противостоять отчиму, потому что боялся, что его мать будет избита еще больше. Он решил, что, когда достигнет совершеннолетия, будет искать помощи как для себя, так и для своей матери», - поделилась Саксниит. На сегодняшний день мальчик проработал свои детские переживания с психологом, но то, что он пережил в прошлом, навсегда останется с ним.
Исследование компании IKEA, инициатора программы социальной ответственности «Заметь насилие», показывает, что половина случаев насилия со стороны партнера раскрывается спустя долгое время после того, как оно произошло, поэтому близкие не вмешиваются в ситуацию. «Если ребенок растет в среде, где насилие является нормальной частью жизни, и не обращается за помощью к взрослому или не получает ее, он обычно несет эту модель с собой во взрослую жизнь. Поскольку это нормальная часть жизни, это происходит автоматически, даже если ребенок понимает, что насилие недопустимо», - говорит Саксниит.
Дети понимают больше, чем мы думаем
Клинический детский психолог часто слышит от родителей, находящихся в абьюзивных отношениях, объяснение, что «ребенок ничего не понимает» или родитель надеется, что ребенок не замечает часто скрытого насилия дома. Но на самом деле это не так, потому что дети чувствуют напряжение и страх, витающие в воздухе. «Зачастую они знают гораздо больше, чем мы думаем, но вынуждны молчать из-за страха. Жестокий родитель может напугать ребенка, сказав, что если ты заговоришь, тебя отдадут в детский дом или я потеряю работу и все будут думать о нас плохо»,- рассказывает Саксниит о случаях того, как жестокие родители заставляют детей замолчать.
Часто ребенок берет на себя ответственность за действия своих родителей и, в отличие от родителя, готов что-то поменять, чтобы остановить насилие. „Удивительно, как взрослые оправдывают свое агрессивное поведение, говоря, что это метод воспитания. Некоторые из них испытали на себе социальное давление и не осмеливаются сказать об этом вслух, но в более глубоком разговоре чувствуется такое отношение. Побоями и унижением чуткого человека не воспитать», - отметила психолог.
Как помочь ребенку в беде?
Клинический детский психолог Мариана Саксниит призывает не игнорировать свою интуицию или признаки, указывающие на то, что с ребенком что-то не так. «Если поведение ребенка изменилось или вы подозреваете, что у ребенка есть какая-то проблема, не стоит это оставлять без внимания. Моя практика показывает, что в ситуации, когда у взрослого есть подозрение, что с ребенком что-то не так, реальная ситуация во много раз хуже. Но это часто проявляется в мелочах»,- сказала она.
Советы психолога, как помочь ребенку:
• Спросите, не беспокоит ли что-нибудь ребенка. Даже если проблема в чем-то другом или ребенок не готов в этот момент говорить, он получает сигнал, что у него есть возможность поговорить об этом, потому что о нем заботятся.
• Если взрослый знает, что среда обитания ребенка небезопасна, важно немедленно вмешаться в ситуацию и предложить ребенку безопасное убежище.
• Сообщите специалисту по защите детей, который знает, как действовать в подобных ситуациях и формирует сеть безопасности вокруг ребенка.
В Эстонии действует хорошо налаженная система защиты детей, поэтому сообщение по телефону доверия для детей или местному специалисту по защите детей может оказаться очень полезным, поскольку оно оставляет след в ситуации. „Специалист по защите прав детей проводит предварительную работу и вносит ясность в домашнюю ситуацию ребенка, часто также связывается с персоналом школы и выясняет, заметил ли кто-нибудь, что поведение ребенка изменилось. Все это он делает до того, как свяжется с родителями ребенка«- пояснила Саксниит и добавила, что это не вмешательство в семейные дела, поскольку в центре ситуации находится ребенок, нуждающийся в помощи.
Помимо государственных кампаний, частные компании также уделяют больше внимания социальным вопросам. Чтобы повысить осведомленность о проблеме насилия со стороны партнера и побудить людей замечать его и принимать меры против него, IKEA запустила программу социальной ответственности «Заметь насилие». „Взросление в жестокой семье может иметь долгосрочные и серьезные последствия для детей. Поэтому наша обязанность как сторонних наблюдателей сегодня – заметить этих детей, не оставить их наедине со своими проблемами и предложить помощь. Так мы воспитываем новое поколение более здоровых и сильных членов общества,»- объяснил Марко Пыдер руководитель IKEA в Эстонии.
В рамках этой инициативы IKEA также улучшает условия проживания в кризисных центрах, которые предлагают временное размещение и другие необходимые социальные услуги женщинам и детям, подвергшимся домашнему насилию.
Куда обратиться за помощью, если вы подверглись домашнему насилию:
В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:
• Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно).
• Телефон эмоциональной поддержки и помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).
• Телефон детской помощи 116 111 (круглосуточно).
• Поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
*Онлайн-исследование о домашнем насилии, проведенное в феврале и марте 2023 года по заказу IKEA, исследовательской компании Norstat. В исследовании приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.